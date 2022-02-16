Лукашенко назвал «единственный путь» для возобновления добрососедских отношений с Литвой. Глава Белоруссии уверен, что наладить отношения поможет лишь искренний и открытый диалог.

«Беларусь всегда уважала независимость и суверенитет своих соседей, а также их нацеленность на устойчивое экономическое развитие и благосостояние. Белорусы и литовцы — братские народы, близость которых кроме географического соседства определяет совместная многовековая история», — заявил Лукашенко.

Он также поздравил народ Литвы с Днем восстановления Литовского государства.