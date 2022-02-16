Суд оставил под арестом адвоката Улюкаева Дареджан Квеидзе по обвинению в мошенничестве

Она обвиняется в том, что похитила деньги клиентов, которым обещали смягчить наказание. Как следует из постановления Преображенского суда, ей вменяется два эпизода мошенничества.

Статья — «мошенничество в особо крупном размере» — предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.