В городе Суоярви в Карелии из-за аварии на водопроводе без воды оказались 115 домов, а также детские сады, школы и котельные. Место прорыва водопровода уже обнаружено. В МЧС отметили, что запас воды позволяет котельным работать в штатном режиме.

«В результате аварии на сетях водоснабжения произошло отключение холодного водоснабжения в части города Суоярви. Под отключение попадают 115 домов, 460 человек, из них детей — 175, социально значимые объекты — школа, детский сад, три котельные. Причина: прорыв на водопроводе диаметром 100 мм», — заявили в региональном ГУ МЧС.

Чтобы обеспечить жителей Суоярви питьевой водой будут задействованы машина из поселка Поросозеро Суоярвского района, а также водовозные машины из Петрозаводска.