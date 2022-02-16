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09:24, 16 февраля 2022

Главы внешнеполитических ведомств G7 на этой неделе проведут срочную встречу в Германии по теме Украины

Об этом сообщило агентство Киодо.

Предполагается, что встреча глав внешнеполитических ведомств G7 пройдет на полях Мюнхенской конференции по безопасности. По данным правительственных источников агентства, темой встречи должна стать ситуация вокруг Украины. От Японии участие во
встрече должен принять глава МИД Исимаса Хаяси.

Примерно 35 глав государств и правительств примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 18-20 февраля. Ожидается, что США будут представлять вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен, германскую делегацию возглавит канцлер Олаф Шольц. Также ожидается участие в конференции президента Украины Владимира Зеленского.


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