«Политико»: США пока не согласовали с союзниками ряд вопросов о возможных санкциях против РФ

Байден заявляет, что Запад «готов дать решительный ответ» в случае вторжения. Однако должностные лица США и европейских стран пытаются договориться о том, сколь жесткими должны быть санкции против Москвы и когда именно их вводить, — сообщает издание со ссылкой на источники.

По словам источника издания из числа европейских дипломатов, сторонам еще предстоит проработать целый ряд вопросов. По его данным, пока еще нет договоренности о том, какие именно события могли бы посчитать непосредственным основанием для введения санкций.