Дело о мошенничестве возбуждено против академика РАН Сергея Багаева в Новосибирске

Ему грозит до 10 лет колонии. В 2017 году институт заключил контракт на 2 млн рублей на разработку оптической системы лазера с дочерней коммерческой структурой института, которой руководил Багаев. Следствие считает договор фиктивным, — ТАСС со ссылкой на источники.
2022-02-16T09:20:34+03:00
2022-02-16T09:20:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:20, 16 февраля 2022
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