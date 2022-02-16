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09:20, 16 февраля 2022

Дело о мошенничестве возбуждено против академика РАН Сергея Багаева в Новосибирске

Ему грозит до 10 лет колонии. В 2017 году институт заключил контракт на 2 млн рублей на разработку оптической системы лазера с дочерней коммерческой структурой института, которой руководил Багаев. Следствие считает договор фиктивным, — ТАСС со ссылкой на источники.


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