ВТО намерена расширить техсодействие Узбекистану для присоединения к организации. Гендиректор ВТО Нгози Оконжо-Ивеала в ходе переговоров с вице-премьером, министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым заявила, что организация готова оказывать республике всестороннюю поддержку для оперативного решения возникающих вопросов.

Умурзаков отметил, что для Узбекистана скорейшее присоединение к ВТО имеет приоритетное значение. Этот вопрос включен в список ключевых задач, обозначенных в стратегии развития страны на 2022-2026 годы.