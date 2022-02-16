Премьер республики Феликс Молуа: В ЦАР нет необходимости в новых инструкторах из РФ для подготовки военных

По его мнению, ситуация в сфере безопасности под контролем. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости».

По словам премьера, «три года назад речь шла о 80% территории (ЦАР) под контролем вооруженных группировок. Кто сейчас готов утверждать то же самое?». Союзники помогли ЦАР, утверждает Молуа, теперь население должно «получать пользу».



Президент ЦАР Фостен Акранж Туадера назначил Феликса Молуа на пост премьера 7 февраля. Молуа занимает пост премьера и государственного министра экономики и планирования.