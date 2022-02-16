В СИЗО Казахстана после январских протестов находятся 728 человек. Председатель комитета уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана Жанат Ешмагамбетов сообщил, что все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжкий преступлений.

Ешмагамбетов отметил, что все, кто поступил в следственные изоляторы с травмами, получили необходимую медицинскую помощь. «Отмечу, что ранения были ими получены во время массовых беспорядков, в ходе нападений на административные здания, сотрудников и зафиксированы нами при поступлении», — добавил он.