Представитель внешнеполитической службы ЕС: Граждане Евросоюза могут быть допущены к наблюдению за референдумом в Белоруссии «в личном качестве». Петер Стано отметил, что ЕС не станет направлять официальную миссию для наблюдения за голосованием по внесению изменений в Конституцию РБ.

«Мы констатировали, что белорусские власти не пригласили Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ развернуть

миссию по наблюдению в Белоруссии. ЕС, со своей стороны, также не планирует направлять какую-любо официальную миссию по наблюдению за голосованием в Белоруссию», — подчеркнул Стано.