МЧС Украины запросила у НАТО помощь в случае возникновения нештатных ситуаций. Что подразумевается под «нештатными ситуациями», не уточняется.

«Служба по чрезвычайным ситуациям Украины готовится к широкомасштабным нештатным событиям различного характера, которые могут затронуть гражданское население. Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы 15 февраля 2022 года получил запрос об оказании международного содействия со стороны Украины», – отмечается на сайте НАТО.