Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости освободить Алексея Навального. Его возмутило то, что суд проходит вне поля зрения общественности.

«Меня беспокоят новые сомнительные обвинения против Алексея Навального. Г-ну Навальному уже был вынесен политически мотивированный приговор в прошлом году, когда он вернулся в Россию после выздоровления за границей, потому что сотрудники российского правительства отравили его нервно-паралитическим веществом. Навальный и его соратники преследуются за их работу, направленную на то, чтобы пролить свет на коррупцию чиновников. На этот раз он предстает перед судом в исправительной колонии, вне поля зрения общественности. Российские власти должны освободить Алексея Навального и прекратить преследование и преследование его сторонников», – написал политик в Twitter.