Помощник Байдена обсудил с представителем канцелярии президента Польши дипломатическую работу на Украине. Джейк Салливан и Якуб Кумох обговорили «предпринимаемые дипломатические усилия, касающиеся наращивания Россией сил вдоль украинской границы». Обсуждалась координация стран относительно «сдерживания и обороны». Также была затронута тема председательства Польши в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.