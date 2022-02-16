Помощник Байдена обсудил с представителем канцелярии президента Польши дипломатическую работу на Украине. Джейк Салливан и Якуб Кумох обговорили «предпринимаемые дипломатические усилия, касающиеся наращивания Россией сил вдоль украинской границы». Обсуждалась координация стран относительно «сдерживания и обороны». Также была затронута тема председательства Польши в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
2022-02-16T07:34:20+03:00
2022-02-16T07:34:20+03:00
https://echo.msk.ru/news/2980660-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:34, 16 февраля 2022
Загрузка комментариев...