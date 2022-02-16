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07:34, 16 февраля 2022

Помощник Байдена обсудил с представителем канцелярии президента Польши дипломатическую работу на Украине

Помощник Байдена обсудил с представителем канцелярии президента Польши дипломатическую работу на Украине. Джейк Салливан и Якуб Кумох обговорили «предпринимаемые дипломатические усилия, касающиеся наращивания Россией сил вдоль украинской границы». Обсуждалась координация стран относительно «сдерживания и обороны». Также была затронута тема председательства Польши в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.


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