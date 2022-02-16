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07:19, 16 февраля 2022

Гинцбург: В Москве нет детей в возрасте от 6 до 11 лет, которые бы не имели антител к COVID-19

В Москве нет детей в возрасте от 6 до 11 лет, которые бы ни разу не сталкивались с коронавирусом и не имели к нему антител, заявил директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что по этой причине протокол клинических исследований препарата придется менять.

«Есть проблема. Когда мы начали первый предскрининг этой возрастной группы детей, то детей отрицательных по антителам к COVID-19 просто-таки нет в этой возрастной группе. Потому что это сейчас фон в этой популяции детишек по антителам. Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом. Были идеи искать их где-нибудь подальше от Москвы, от больших городов, но, сами понимаете, организационно это просто-таки нереалистично», — сказал Гинцбург в беседе с «Интерфаксом».

Он добавил, что исследования препарата «Спутник М» начнутся в запланированное время – через три недели.


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