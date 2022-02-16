Burger King потребует через суд 100 млн рублей с «УЕ!БАР» в Санкт-Петербурге — AdIndex

В августе 2021 года руководство питерского бара одело сотрудников в униформу Burger King, которые грубо общались с посетителями. Такое общение является визитной карточкой бара. В Burger King считают, что тем самым сотрудники бара нанесли ущерб репутации американской компании.
2022-02-16T06:49:12+03:00
2022-02-16T06:49:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:49, 16 февраля 2022
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