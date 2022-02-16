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06:38, 16 февраля 2022

Результаты одиночных соревнований будут предварительными, если Валиева станет призером

Если российская фигуристка Камила Валиева войдет в тройку призеров по результатам одиночных соревнований на Олимпиаде в Пекине, то эти результаты будут считаться предварительными, заявили в МОК.

Ранее в комитете сказали, что в случае завоевания Валиевой призового места, церемония награждения не состоится. Также Международный олимпийский комитет отказался от проведения церемонии награждения фигуристов по итогам соревнований командного турнира.

Камила Валиева 15 февраля стала лучшей по результатам короткой программы. В комитете также добавили, что поддерживают связь с командой спортсменки.


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