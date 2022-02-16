Россия не планирует переносить свое посольство из Киева — РИА Новости

Россия не планирует переносить свое посольство из Киева в другое место, об этом сообщил источник РИА Новости.
Ранее США перенесли посольство на Украине из Киева во Львов, а Великобритания перевела туда часть сотрудников своего посольства.
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Россия не планирует переносить свое посольство из Киева в другое место, об этом сообщил источник РИА Новости.
Ранее США перенесли посольство на Украине из Киева во Львов, а Великобритания перевела туда часть сотрудников своего посольства.
МИД: Масштабная дезинформационная кампании западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы…