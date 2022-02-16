Z Архив новостей новости
5 0 6 0
05:59, 16 февраля 2022

Американский вертолет Black Hawk сел рядом с польско-украинской границей

Об этом в Twitter сообщил журналист CNBC Брэд Ховард. Он опубликовал видео отправления вертолета с камеры прямой трансляции Польской пограничной службы в Корчеве.

Видео: Twitter Брэда Ховарда


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Британской стороне пора извиниться Мы к британским границам, например, и не подводили войска, а «напасть», по мнению предыдущего поколения лондонской политической мысли, на Британию сумели в районе солсберецких шпилей…

5 60 6 5058 15.02
Блоги

Борис Акунин писатель

«Платиновый» юбилей британской королевы Я пытаюсь себе представить, что это такое — занимать одно и то же место в мире 1952 года и мире 2022-го. Я даже не про технологии и нравы, я про лица эпохи…

5 52 6 19120 09.02
Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова официальный представитель МИД России

Сами заявляют о якобы вмешательстве, наличии планов России напасть на Украину, потом все это перетекает в СМИ, а потом пытаются выполнить функцию посредников в урегулировании – ну как можно говорить о серьезности намерений?..

5 77 6 9718 11.02
#слушать 16:56 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Вячеслав Володин: Обращение к Президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР будет направлено незамедлительно Киев не соблюдает Минские договорённости. Наши граждане и соотечественники, проживающие в Донбассе, нуждаются в помощи и поддержке…

5 58 6 7301 15.02
Блоги

Вячеслав Володин: 7 лет Киев не исполняет взятые на себя обязательства Сегодня предложений два: первое — рассмотреть проект постановления об обращении к Президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР незамедлительно…

5 159 6 22119 11.02
Блоги

Видео дня

+ Владимир Путин прокомментировал обращение о признании ДНР и ЛНР Владимир Путин прокомментировал обращение о признании ДНР и ЛНР По мнению главы государства, еще не до конца реализованы возможности по исполнению минских соглашений об урегулировании конфликта…

5 98 6 16249 15.02
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

О правовых основаниях членства Российской Федерации в ООН и безграмотности деятелей их оспаривающих Очевидная деградация дипломатической и юридической подготовки представителей англосаксонской школы мысли распространяется и на вассалов…

5 38 6 6430 14.02
Блоги

+ Пресс-конференция Лаврова и Трасс по итогам переговоров Пресс-конференция Лаврова и Трасс по итогам переговоров Главы МИД России и Великобритании Сергей Лавров и Элизабет Трасс проводят совместную пресс-конференцию по итогам переговоров…

5 63 6 11688 10.02
8читать ;смотреть
Блоги

+ Моргенштерн: «Целый совет ботаников собрался, чтобы изучить мою титьку» 01:05 Моргенштерн: «Целый совет ботаников собрался, чтобы изучить мою титьку» «В песнях они так ничего и не нашли, они нашли пропаганду наркотиков в моих татуировках», — так рэпер прокомментировал новое дело в отношении него…

5 67 6 37960 09.02
8читать ;смотреть
Блоги

+ Грабители, вооруженные битами, напали на магазин в Подмосковье 00:55 Грабители, вооруженные битами, напали на магазин в Подмосковье Происшествие случилось в магазине «Пятерочка» прошлой ночью. Погибла продавец, еще двое ранены…

5 54 6 56371 09.02
8читать ;смотреть
Блоги

Политическая кухня Обед, которым угостил президент России Владимир Путин президента Франции Эмманюэля Макрона, состоял из следующих блюд…

5 76 6 61935 09.02
Интервью Персонально ваш

Олег Кашин гость: Олег Кашин журналист

Считаю отвратительным то, что Россия в ссоре с Западом оборачивается к тоталитарной китайской диктатуре, которая, собственно, подарила миру коронавирус и подарит наверняка еще много гадостей…

5 56 6 19134 09.02
#слушать 49:07 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

+ Минобороны: О возвращении соединений и воинских частей в пункты постоянной дислокации 02:09 Минобороны: О возвращении соединений и воинских частей в пункты постоянной дислокации «Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны»...

5 64 6 14493 15.02
8читать ;смотреть
Блоги

МИД: Масштабная дезинформационная кампании западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы…

5 55 6 13480 11.02
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Никогда не соглашусь с войной против Украины Ни Байден, ни Макрон, ни Шольц, ни Джонсон не остановят Путина, если он решится начать войну. Остановить его можем только мы. Общими усилиями…

5 148 6 35887 13.02
Интервью Особое мнение

Дмитрий Гордон гость: Дмитрий Гордон украинский журналист

Я все равно не верю, что Россия вторгнется полномасштабно. Для этого надо быть самоубийцами. Путин хочет пожить, хочет еще править Россией…

5 197 6 57877 09.02
#слушать 36:43 8читать ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

Reuters ведет прямую трансляцию из Киева в ночь на 16 февраля Ранее власти США заявили, что Россия вторгнется на Украину 16 февраля.

5 10 6 4348
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

У Кремля нет другого аргумента, когда он пугает Запад, кроме своей непредсказуемости. И, мне кажется, что Путин подорвался на собственной гранате…

5 49 6 94627 12.02
#слушать 49:49 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3618820
«Судебные процессы Беларуси»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 4 6 7159 13.02
Блоги

Людмила Шабуева главный редактор «Эхо Москвы» в Ярославле

Несколько важных вопросов к Кадырову и российской власти Я это пишу, потому что не хочу, чтобы завтра мою дочь, моего сына или мать увезли в неизвестном направлении. Вы беспокоитесь за свои счета, а мы за свою жизнь…

5 50 6 220196 10.02
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Фемида очухалась, перенесла все унижение, отрыдала свой позор, восстановила марафет и с утроенной злобой взялась отыгрываться на малолетках, на беззащитных и душить несчастное российское население…

5 32 6 99473 09.02
#слушать 51:48 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9434108
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5168219

Сегодня в эфире