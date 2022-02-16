Американский вертолет Black Hawk сел рядом с польско-украинской границей

Об этом в Twitter сообщил журналист CNBC Брэд Ховард. Он опубликовал видео отправления вертолета с камеры прямой трансляции Польской пограничной службы в Корчеве.
Видео: Twitter Брэда Ховарда
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Об этом в Twitter сообщил журналист CNBC Брэд Ховард. Он опубликовал видео отправления вертолета с камеры прямой трансляции Польской пограничной службы в Корчеве.
Видео: Twitter Брэда Ховарда
МИД: Масштабная дезинформационная кампании западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы…