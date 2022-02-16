Ведущими церемонии «Оскара» станут актрисы Реджина Холл, Эми Шумер и Ванда Сайкс

Об этом сообщили организаторы кинопремии. Ведущие церемонии появятся впервые за три года.

Российский мультфильм режиссера Антона Дьякова «БоксБалет» номинирован на «Лучший короткометражный фильм».

Церемония пройдет 27 марта.