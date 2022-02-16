Ведущими церемонии «Оскара» станут актрисы Реджина Холл, Эми Шумер и Ванда Сайкс

Об этом сообщили организаторы кинопремии. Ведущие церемонии появятся впервые за три года.
Российский мультфильм режиссера Антона Дьякова «БоксБалет» номинирован на «Лучший короткометражный фильм».
Церемония пройдет 27 марта.
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Об этом сообщили организаторы кинопремии. Ведущие церемонии появятся впервые за три года.
Российский мультфильм режиссера Антона Дьякова «БоксБалет» номинирован на «Лучший короткометражный фильм».
Церемония пройдет 27 марта.
Официальный представитель МИД РФ прокомментировала стихами Тютчева заявления СМИ и западных политиков о «вторжении» «Им я бы хотела ответить словами великого русского поэта Тютчева: «Зима недаром злится, прошла ее пора — весна в окно стучится и гонит со двора», — сказала Захарова в эфире РБК…