Исследователи сообщили о третьем в мире случае ремиссии ВИЧ после трансплантации стволовых клеток с использованием пуповинной крови. Пациенткой стала женщина из США среднего возраста и смешанной расы. Через четыре года после заражения ВИЧ у нее также диагностировали лейкоз, передает CNN.

Химиотерапия разрушила клетки ее крови, после чего было принято решение о трансплантации стволовых клеток от члена ее семьи.

Чуть более чем через три года после трансплантации в 2017 году пациентка перестала принимать лекарства от ВИЧ, а еще через 14 месяцев у нее не обнаружили вирус.