У США нет новой даты нападения России на Украину — Белый дом

Об этом 16 февраля (по Москве) сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ранее Байден заявил союзникам, что Россия может напасть на Украину именно 16 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения украинцев.