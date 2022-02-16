У США нет новой даты нападения России на Украину — Белый дом

Об этом 16 февраля (по Москве) сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ранее Байден заявил союзникам, что Россия может напасть на Украину именно 16 февраля.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения украинцев.
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Об этом 16 февраля (по Москве) сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ранее Байден заявил союзникам, что Россия может напасть на Украину именно 16 февраля.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения украинцев.
Официальный представитель МИД РФ прокомментировала стихами Тютчева заявления СМИ и западных политиков о «вторжении» «Им я бы хотела ответить словами великого русского поэта Тютчева: «Зима недаром злится, прошла ее пора — весна в окно стучится и гонит со двора», — сказала Захарова в эфире РБК…