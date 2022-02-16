Стокгольмская лаборатория обнаружила в допинг-пробе Валиевой еще два препарата для лечения сердечных заболеваний

Стокгольмская лаборатория обнаружила в декабрьской допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой три препарата для лечения сердечных заболеваний, один из которых запрещен.

Два других препарата — «Гипоксен» и «L-карнитин» — не включены в список запрещенных, сообщает New York Times. Ранее стало известно, что в допинг-пробе российской фигуристки, которую она сдала в декабре, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

Позже глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд заявил, что триметазидин попал в организм Валиевой через продукт, который употреблял ее дедушка. В комитете отметили, что Освальд не обладал точной информацией.