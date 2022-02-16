Белый дом: Санкции против России могут быть рассмотрены даже в случаях, не связанных со вторжением на Украину

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки после выступления Джо Байдена по поводу ситуации вокруг Украины. В то же время она отметила, что деэскалация на границе с Украиной будет означать успех в отношениях с Россией. Ранее США заявили, что пакет санкций против РФ готов. Он будет применен в случае нападения на Украину.

Псаки упомянула вопрос о кибератаках на сайты госструктур Украины, отметив, что у США нет никакой информации о том, кто их совершил.

Она также отметила, что США не будут давить на Украину и другие страны, чтобы они вступали в НАТО или другие альянсы.