Сервис госуслуг «Дия» на Украине подвергся DDoS-атаке — министр цифровой трансформации

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram. По его мнению, к этому имеет отношение Россия или Китай.
Ранее атаке подверглись интернет-приложения Приватбанка и Ощадбанка, а также сайт Минобороны.
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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram. По его мнению, к этому имеет отношение Россия или Китай.
Ранее атаке подверглись интернет-приложения Приватбанка и Ощадбанка, а также сайт Минобороны.
Официальный представитель МИД РФ прокомментировала стихами Тютчева заявления СМИ и западных политиков о «вторжении» «Им я бы хотела ответить словами великого русского поэта Тютчева: «Зима недаром злится, прошла ее пора — весна в окно стучится и гонит со двора», — сказала Захарова в эфире РБК…