Сервис госуслуг «Дия» на Украине подвергся DDoS-атаке — министр цифровой трансформации

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram. По его мнению, к этому имеет отношение Россия или Китай.

Ранее атаке подверглись интернет-приложения Приватбанка и Ощадбанка, а также сайт Минобороны.