Администрация Байдена запросила у Конгресса дополнительные 30 миллиардов долларов на борьбу с COVID

Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Reuters. Эти средства планируется использовать для усовершенствования вакцин, методов лечения и исследований.
США являются лидером по количеству заболевших коронавирусом — 77 919 052 человека.
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Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Reuters. Эти средства планируется использовать для усовершенствования вакцин, методов лечения и исследований.
США являются лидером по количеству заболевших коронавирусом — 77 919 052 человека.
Официальный представитель МИД РФ прокомментировала стихами Тютчева заявления СМИ и западных политиков о «вторжении» «Им я бы хотела ответить словами великого русского поэта Тютчева: «Зима недаром злится, прошла ее пора — весна в окно стучится и гонит со двора», — сказала Захарова в эфире РБК…