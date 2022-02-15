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23:46, 15 февраля 2022

Байден: США и НАТО не представляют угрозы для России

Президент США Джо Байден в своем заявлении также отметил, что российский народ для них не является врагом. По его словам, Россия все еще может напасть на Украину, однако есть шансы разрешить ситуацию дипломатическим путем. Он добавил, что США не будут направлять на Украину войска и размещать там ракеты.

Байден пояснил, что США предлагают России новые меры по контролю над вооружениями и готовы зафиксировать письменные договоренности по безопасности с Россией, если они будут достигнуты.

Он упомянул вопрос о санкциях, сказав, что США и союзники готовы их ввести в случае нападения России на Украину.


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