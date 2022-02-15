Z Архив новостей новости
5 2 6 473
23:30, 15 февраля 2022

Центробанк России начнет тестировать оплату товаров и услуг цифровыми рублями этой осенью

Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в интервью «Известиям».

Во вторник Банк России сообщил о начале тестирования платформы цифрового рубля и проведении первых транзакций между гражданами. Участие принимают 12 банков. Еще более десяти участников рынка подали заявки на участие в пилотировании платформы.

«Мы бы хотели протестировать операции с цифровым рублем с разным кругом участников финансового рынка. Для нас это крайне важно, потому что это как раз даст нам тот опыт, который позволит в дальнейшем представлять различные сервисы и в различных сценариях», — пояснила Скоробогатова.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Фото Reuters Путин будет решать вопрос о признании республик Донбасса исходя из того, как решается проблема региона По мнению главы государства, еще не до конца реализованы возможности по исполнению минских соглашений об урегулировании конфликта…

5 74 6 7175
Блоги

Вячеслав Володин: Обращение к Президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР будет направлено незамедлительно Киев не соблюдает Минские договорённости. Наши граждане и соотечественники, проживающие в Донбассе, нуждаются в помощи и поддержке…

5 58 6 6823 14:22
Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова официальный представитель МИД России

Сами заявляют о якобы вмешательстве, наличии планов России напасть на Украину, потом все это перетекает в СМИ, а потом пытаются выполнить функцию посредников в урегулировании – ну как можно говорить о серьезности намерений?..

5 77 6 9647 11.02
#слушать 16:56 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Видео дня

+ Владимир Путин прокомментировал обращение о признании ДНР и ЛНР Владимир Путин прокомментировал обращение о признании ДНР и ЛНР По мнению главы государства, еще не до конца реализованы возможности по исполнению минских соглашений об урегулировании конфликта…

5 106 6 14320 19:22
8читать ;смотреть
Блоги

Вячеслав Володин: 7 лет Киев не исполняет взятые на себя обязательства Сегодня предложений два: первое — рассмотреть проект постановления об обращении к Президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР незамедлительно…

5 159 6 22075 11.02
Новости

В Кремле назвали показной истерикой поведение западных стран с утверждениями о российском «нападении» В Кремле считают маниакальным информационным безумием утверждения о планах «нападения» России на Украину…

5 36 6 5059
Блоги

«Лицемерно твердят о праве НАТО на дальнейшее расширение» Комментарий Посольства России в США…

5 127 6 18796 09.02
Новости

Губернатор Свердловский области поддержал охранника «Ельцин центра», который испортил картину ученицы Малевича Губернатор отметил, что охранник — ветеран двух войн и получил контузию…

5 33 6 5092
Новости

Суд начал рассматривать уголовное дело Навального в колонии в Покрове Политика обвиняют в мошенничестве и оскорблении судьи…

5 87 6 13953
Новости

Подразделения Западного и Южного военных округов начали возвращение в пункты базирований после учений Военнослужащие после выполнения всех поставленных задач приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт…

5 70 6 11487
Новости

Камила Валиева показала лучший результат в короткой программе ОИ Она набрала 82,16 балла…

5 46 6 7605
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

О правовых основаниях членства Российской Федерации в ООН и безграмотности деятелей их оспаривающих Очевидная деградация дипломатической и юридической подготовки представителей англосаксонской школы мысли распространяется и на вассалов…

5 38 6 6406 14.02
Новости

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала стихами Тютчева заявления СМИ и западных политиков о «вторжении» «Им я бы хотела ответить словами великого русского поэта Тютчева: «Зима недаром злится, прошла ее пора — весна в окно стучится и гонит со двора», — сказала Захарова в эфире РБК…

5 33 6 5817
Блоги

+ Пресс-конференция Лаврова и Трасс по итогам переговоров Пресс-конференция Лаврова и Трасс по итогам переговоров Главы МИД России и Великобритании Сергей Лавров и Элизабет Трасс проводят совместную пресс-конференцию по итогам переговоров…

5 63 6 11668 10.02
8читать ;смотреть
Новости

Фото Reuters Алексей Навальный, выступая на суде, заявил, что будет продолжать бороться с властью «Я не боюсь ни этого суда, ни колонии, ни ФСБ, ни химического оружия, Путина и всех остальных. Я считаю унизительным и бесполезным бояться этого всего», — заявил оппозиционер…

5 47 6 8687
Блоги

Сергей Марков политолог

Подталкивают Россию к применению вооруженных сил Если Россия просто отведет войска и ничего не сделает сейчас, то это будет рассматриваться как проявление слабости России. И приведет к еще большему игнорированию Западом требований России…

5 93 6 17786 09.02

Популярное за неделю

Новости

МОК: Триметазидин попал в организм Валиевой через продукт, который употреблял ее дедушка Об этом заявил глава дисциплинарной комиссии организации Денис Освальд…

5 78 6 43656
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Фемида очухалась, перенесла все унижение, отрыдала свой позор, восстановила марафет и с утроенной злобой взялась отыгрываться на малолетках, на беззащитных и душить несчастное российское население…

5 32 6 99164 09.02
#слушать 51:48 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3618820
«Судебные процессы Беларуси»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 4 6 7101 13.02
Блоги

Людмила Шабуева главный редактор «Эхо Москвы» в Ярославле

Несколько важных вопросов к Кадырову и российской власти Я это пишу, потому что не хочу, чтобы завтра мою дочь, моего сына или мать увезли в неизвестном направлении. Вы беспокоитесь за свои счета, а мы за свою жизнь…

5 50 6 219265 10.02
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

У Кремля нет другого аргумента, когда он пугает Запад, кроме своей непредсказуемости. И, мне кажется, что Путин подорвался на собственной гранате…

5 49 6 94342 12.02
#слушать 49:49 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9434046
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5168139

Сегодня в эфире