Центробанк России начнет тестировать оплату товаров и услуг цифровыми рублями этой осенью

Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в интервью «Известиям».

Во вторник Банк России сообщил о начале тестирования платформы цифрового рубля и проведении первых транзакций между гражданами. Участие принимают 12 банков. Еще более десяти участников рынка подали заявки на участие в пилотировании платформы.

«Мы бы хотели протестировать операции с цифровым рублем с разным кругом участников финансового рынка. Для нас это крайне важно, потому что это как раз даст нам тот опыт, который позволит в дальнейшем представлять различные сервисы и в различных сценариях», — пояснила Скоробогатова.