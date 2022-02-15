США предложили помощь Украине в расследовании кибератак на сайты госструктур — Reuters

Издание Reuters ссылается на заявление Белого дома. Ранее Центр информационной безопасности Украины заявил о DDOS-атаке. Не работали сайты и интернет-приложения Приватбанка и Ощадбанка, кроме того, не открывался сайт Министерства обороны страны.
2022-02-15T23:20:22+03:00
2022-02-15T23:20:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:20, 15 февраля 2022
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