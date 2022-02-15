Отвод части войск РФ от Украины стал бы позитивным сигналом для переговоров, — Штайнмайер

По словам президента Германии, серьезные переговоры, а не язык оружия, являются единственным успешным путем, который обещает успех и сбалансирование интересов, пишет ТАСС. В связи с сообщениями о возвращении части российских войск с учений президент Германии подчеркнул, рассуждая при этом об отводе якобы сосредоточенных у границ с Украиной сил: «Мы не знаем, произойдет ли это и в каком объеме».