Virgin Galactic откроет продажу билетов на суборбитальные полеты стоимостью от 450 тысяч долларов

Известно, что весь полет будет длиться около 90 минут. При этом в состоянии невесомости космические туристы проведут лишь несколько минут. Тем не менее, в компании обещают, что будущие астронавты получат сервис на высшем уровне и опыт, «который не купишь за деньги». Компания Virgin Galactic принадлежит британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону. В июле 2021 года на борту судна собственной компании он совершил полет на границу с космосом. Вместе с ним в лайнере находились еще пять человек, пишет Lenta.ru.