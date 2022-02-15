Virgin Galactic откроет продажу билетов на суборбитальные полеты стоимостью от 450 тысяч долларов

Известно, что весь полет будет длиться около 90 минут. При этом в состоянии невесомости космические туристы проведут лишь несколько минут. Тем не менее, в компании обещают, что будущие астронавты получат сервис на высшем уровне и опыт, «который не купишь за деньги». Компания Virgin Galactic принадлежит британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону. В июле 2021 года на борту судна собственной компании он совершил полет на границу с космосом. Вместе с ним в лайнере находились еще пять человек, пишет Lenta.ru.
2022-02-15T22:48:07+03:00
2022-02-15T22:48:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:48, 15 февраля 2022
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