Представители оборонных ведомств США и Украины обсудили безопасность в Восточной Европе

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли обсудил во вторник по телефону с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным ситуацию с безопасностью в Восточной Европе. Об этом говорится в письменном сообщении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера.

«Украина является ключевым партнером НАТО и играет критически важную роль в поддержании мира и стабильности в Европе», — заявил официальный представитель КНШ (Комитет начальников штабов) полковник Дэвид Батлер, пишет ТАСС.