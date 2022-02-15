Украина запросила международную помощь НАТО на случай возможных крупномасштабных чрезвычайных ситуаций

«Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины готовится к крупномасштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть гражданское население. В соответствии с необходимыми процедурами Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) получил 15 февраля запрос международной помощи со стороны Украины», — заявили в альянсе.
2022-02-15T22:15:43+03:00
2022-02-15T22:15:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:15, 15 февраля 2022
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