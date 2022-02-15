Конституционный суд Хорватии одобрил использование ковид-паспортов

Судебный орган республики отклонил обращение 35 оппозиционных депутатов парламента и еще 28 неназванных заявителей о том, что введение ковид-паспортов в государственном секторе страны является неконституционным и незаконным, пишет ТАСС. Вместе с тем отмечается, что суд частично принял обращение заявителей по вопросу рассмотрения соответствия конституции требований от студентов наличия ковид-паспортов.