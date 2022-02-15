В Чечне планируют реализовать более 600 инвестиционных проектов в 2022 году

По словам Рамзана Кадырова, в прошлом году в регионе удалось реализовать свыше 400 инвестиционных проектов и снизить безработицу с 26 до 8%. Как сообщалось ранее, модель экономического развития Чеченской Республики предполагает привлечение в регион 535 млрд рублей на реализацию различных проектов, что обеспечит регион новыми рабочими местами. Ожидается и увеличение реальной заработной платы на 22,1% по отношению к 2020 году, рост объема инвестиций на 65,3% и валового регионального продукта на 94,4%. Об этом пишет агентство ТАСС.