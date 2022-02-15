Илон Маск потратил более 5,7 миллиардов долларов с акций Tesla на благотворительность, — ABC News

Акции были переданы в дар с 19 по 29 ноября, говорится в заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В отдельном документе Маск сообщил, что по состоянию на 31 декабря ему принадлежит 231,7 миллиона акций производителя электромобилей и солнечных панелей, или 21,2% от общей стоимости компании.
2022-02-15T21:37:37+03:00
2022-02-15T21:37:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:37, 15 февраля 2022
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