Илон Маск потратил более 5,7 миллиардов долларов с акций Tesla на благотворительность, — ABC News

Акции были переданы в дар с 19 по 29 ноября, говорится в заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В отдельном документе Маск сообщил, что по состоянию на 31 декабря ему принадлежит 231,7 миллиона ​​акций производителя электромобилей и солнечных панелей, или 21,2% от общей стоимости компании.