В Нидерландах с 25 февраля снимут практически все коронавирусные ограничения

Ношение масок перестанет быть обязательным, кроме общественного транспорта. Кафе, бары и другие заведения вернутся к допандемийному режиму работы. Массовые мероприятия на открытом воздухе можно будет проводить без ограничений, а в помещениях, если мероприятие насчитывает более 500 человек, потребуются результаты теста на коронавирус.