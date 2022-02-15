В Нидерландах с 25 февраля снимут практически все коронавирусные ограничения

Ношение масок перестанет быть обязательным, кроме общественного транспорта. Кафе, бары и другие заведения вернутся к допандемийному режиму работы. Массовые мероприятия на открытом воздухе можно будет проводить без ограничений, а в помещениях, если мероприятие насчитывает более 500 человек, потребуются результаты теста на коронавирус.
2022-02-15T21:32:11+03:00
2022-02-15T21:32:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 15 февраля 2022
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