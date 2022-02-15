Макрон попросил Путина не признавать ДНР и ЛНР, — CNN

Верховная рада Украины призвала другие страны не признавать возможные решения российских властей относительно ДНР и ЛНР, пишет «Коммерсантъ». «Мы продолжаем отслеживать ситуацию и просим Путина не выполнять просьбу Думы», — заявил журналистам представитель Елисейского дворца. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил о том, что признание Донецкой и Луганской республик станет нарушением международного европейского права и «минских договоренностей».
2022-02-15T21:20:05+03:00
2022-02-15T21:20:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:20, 15 февраля 2022
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