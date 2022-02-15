Официальный представитель МИД РФ прокомментировала стихами Тютчева заявления СМИ и западных политиков о «вторжении»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала стихами Тютчева заявления СМИ и западных политиков о «вторжении».

«Им я бы хотела ответить словами великого русского поэта Тютчева: «Зима недаром злится, прошла ее пора — весна в окно стучится и гонит со двора», — сказала Захарова в эфире РБК.

Сразу несколько британских газет написали сегодня о возможном начале вторжения России на Украину в ночь со вторника на среду. При этом они приводят разное время. Так, издание «Сан» утверждает, что приказ могут отдать в час ночи. По данным «Миррор», это может произойти около трех часов.

Кроме того, Захарова считает, что британским чиновникам пора извиниться за их высказывания о вторжении на Украину. Такую информацию представитель МИДа называет ложью.