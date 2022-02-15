Цены на газ в Европе впервые с января упали ниже 800 долларов за тысячу кубометров

Стоимость ускорила темпы снижения на фоне ослабления геополитических опасений. Газовые фьючерсы начали существенно дорожать прошлым летом: к концу августа их стоимость поднялась с 250-300 до 600 долларов за тысячу кубометров, в октябре впервые перевалила за тысячу долларов, а 21 декабря достигла исторического максимума — 2190 долларов, пишет агентство РИА Новости.
2022-02-15T21:01:48+03:00
2022-02-15T21:01:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 15 февраля 2022
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