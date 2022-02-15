В Совете Европы призвали предотвратить вооруженный конфликт на Украине

Авторы обращения выражают поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и призывают «все заинтересованные страны-участницы Совета Европы удвоить усилия по избежанию дальнейшего обострения ситуации и возможного вооруженного конфликта». Также они призвали к «немедленной деэскалации риторики и действий» и к диалогу.