В Совете Европы призвали предотвратить вооруженный конфликт на Украине

Авторы обращения выражают поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и призывают «все заинтересованные страны-участницы Совета Европы удвоить усилия по избежанию дальнейшего обострения ситуации и возможного вооруженного конфликта». Также они призвали к «немедленной деэскалации риторики и действий» и к диалогу.
2022-02-15T20:55:33+03:00
2022-02-15T20:55:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:55, 15 февраля 2022
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