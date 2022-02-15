Белый дом анонсировал выступление Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины. По московскому времени оно состоится примерно в 23:30. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонные переговоры с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, стороны призвали «сохранять бдительность» в контексте ситуации вокруг Украины.
2022-02-15T20:41:51+03:00
2022-02-15T21:10:43+03:00
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20:41, 15 февраля 2022
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