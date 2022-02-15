Президент Сербии назначил досрочные парламентские выборы на 3 апреля

«Уважаемые граждане, на основании Конституции Сербии и закона «О президенте Сербии», по предложению правительства издаю указ о роспуске Народной скупщины», — заявил Вучич. «Я только что подписал документ о роспуске парламента, на основании Конституции Сербии, закона «О президенте Сербии» и закона «О народных депутатах» принимаю решение о назначении выборов народных депутатов. Назначаю выборы на 3 апреля 2022 года». Сербского лидера цитирует агентство ТАСС.
2022-02-15T20:28:03+03:00
2022-02-15T21:05:10+03:00
https://echo.msk.ru/news/2980524-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:28, 15 февраля 2022
Загрузка комментариев...