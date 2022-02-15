Лефортовский суд Москвы отложил до 21-го февраля слушания по новому делу против политика Алексея Навального

Как ожидается, в начале следующей недели на процессе приступят к изучению доказательств обвинения. Сегодня судья Маргарита Котова начала рассматривать это дело. Заседание проходит в выездном формате на территории колонии во Владимирской области, где находится Навальный. Политик отвергает обвинения в мошенничестве и оскорблении судьи, которые ему предъявлены.