Лефортовский суд Москвы отложил до 21-го февраля слушания по новому делу против политика Алексея Навального

Как ожидается, в начале следующей недели на процессе приступят к изучению доказательств обвинения. Сегодня судья Маргарита Котова начала рассматривать это дело. Заседание проходит в выездном формате на территории колонии во Владимирской области, где находится Навальный. Политик отвергает обвинения в мошенничестве и оскорблении судьи, которые ему предъявлены.
2022-02-15T20:16:06+03:00
2022-02-15T20:36:05+03:00
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20:16, 15 февраля 2022
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