Фонтанка: Акции в поддержку Навального разгоняли сотрудники охраны диппредставительств и отделение по опознанию трупов

К разгону акций в поддержку Алексея Навального больше года назад в Петербурге привлекали сотрудников охраны диппредставительств, а также отделение по опознанию трупов, – пишет интернет-издание «Фонтанка». Об этом стало известно на слушаниях по иску петербургского управления МВД к соратнице Алексея Навального Ирине Фатьяновой. Ведомство требует от нее почти 4 миллиона рублей за то, что силовикам пришлось работать сверхурочно на несогласованных акциях в конце января прошлого года. Ранее суд признал Фатьянову их организатором.

Осенью прошлого года активистка уехала из России.