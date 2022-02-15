Киев запросил срочно созвать внеочередные консультации контактной группы

Украинская делегация в контактной группе по урегулированию в Донбассе обратилась к представителю ОБСЕ на переговорах с просьбой срочно созвать внеочередные консультации. Просьба связана с решением Госдумы о направлении президенту РФ Владимиру Путину обращения о признании Донецкой и Луганской народных республик. Власти Украины потребовали предоставить официальную информации по поводу позиции ОБСЕ и дальнейших шагов на базе решения законодательного органа РФ.