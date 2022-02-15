Киев запросил срочно созвать внеочередные консультации контактной группы

Украинская делегация в контактной группе по урегулированию в Донбассе обратилась к представителю ОБСЕ на переговорах с просьбой срочно созвать внеочередные консультации. Просьба связана с решением Госдумы о направлении президенту РФ Владимиру Путину обращения о признании Донецкой и Луганской народных республик. Власти Украины потребовали предоставить официальную информации по поводу позиции ОБСЕ и дальнейших шагов на базе решения законодательного органа РФ.
2022-02-15T20:09:19+03:00
2022-02-15T20:09:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:09, 15 февраля 2022
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