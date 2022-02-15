Петербург достиг 100% коллективного иммунитета, — первый замкомитета по здравоохранению Сарана

«Если говорить о коллективном иммунитете, то согласно сайту дашбоард Министерства здравоохранения, мы достигли 100%. Туда учитываются люди переболевшие и люди которые привиты», — отметил Андрей Сарана в эфире местного канала. По его словам, в Петербурге полностью вакцинированы 3,14 миллиона человек, включая более 2400 детей. При этом ревакцинацию прошли пока всего 240 тысяч, пишет «Фонтанка».
2022-02-15T20:01:14+03:00
2022-02-15T20:01:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:01, 15 февраля 2022
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