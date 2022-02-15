Brent подешевела на 4% на снижении геополитической напряженности

Стоимость фьючерса на WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала к этому времени на $4,44. «Ключевой вопрос заключается в том, каков размер премии за риск войны на Украине, — написал старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн. — Если Россия действительно отведет войска и наступит разрядка, насколько упадет нефть — на $10 или на $20?» Цитирует Флинна агентство Интерфакс.