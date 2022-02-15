По итогам белорусских протестов 2020-го года осуждены более 1,8 тыс. человек

Такие данные представил первый заместитель председателя Верховного суда страны Валерий Калинкович, его цитирует БелТА. По его данным, 168 человек наказаны за организацию массовых беспорядков либо участие в них, почти 400 — за нарушение общественного порядка, 468 — за оскорбление представителей власти.
2022-02-15T19:50:12+03:00
2022-02-15T19:50:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:50, 15 февраля 2022
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