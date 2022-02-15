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19:50, 15 февраля 2022

По итогам белорусских протестов 2020-го года осуждены более 1,8 тыс. человек

Такие данные представил первый заместитель председателя Верховного суда страны Валерий Калинкович, его цитирует БелТА. По его данным, 168 человек наказаны за организацию массовых беспорядков либо участие в них, почти 400 — за нарушение общественного порядка, 468 — за оскорбление представителей власти.


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