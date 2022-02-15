Лавров в разговоре с Блинкеном призвал к прагматичному диалогу по поставленным Россией вопросам, — МИД РФ

Главы внешнеполитических ведомств обсудили дальнейший график предстоящих контактов на разных уровнях. Глава МИД РФ отметил недопустимость нагнетаемой Вашингтоном агрессивной риторики и призвал к прагматичному диалогу, сообщается на сайте министерства.

Одновременно с этим США «приняли к сведению» данные об отводе части сил РФ от границы с Украиной. Вашингтон будет наблюдать за действиями Москвы, сообщает постпред при ОБСЕ.