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19:28, 15 февраля 2022

Лавров в разговоре с Блинкеном призвал к прагматичному диалогу по поставленным Россией вопросам, — МИД РФ

Фото Reuters
Фото Reuters

Главы внешнеполитических ведомств обсудили дальнейший график предстоящих контактов на разных уровнях. Глава МИД РФ отметил недопустимость нагнетаемой Вашингтоном агрессивной риторики и призвал к прагматичному диалогу, сообщается на сайте министерства.
Одновременно с этим США «приняли к сведению» данные об отводе части сил РФ от границы с Украиной. Вашингтон будет наблюдать за действиями Москвы, сообщает постпред при ОБСЕ.


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