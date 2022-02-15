На Украине замечены перебои с интернетом, Центр информационной безопасности Украины заявил о DDOS-атаке

Не работают сайты и интернет-приложения Приватбанка и Ощадбанка, не открывается сайт Минобороны страны. По данным пресс-службы Приватбанка, во второй половине дня произошел сбой в работе его приложения «Приват24». При попытке войти в мобильное приложение и в веб-версию система выдает ошибку. О проблемах сообщают и пользователи Ощадбанка. «Ощадбанк проводит проверку систем и подключает дополнительные серверы, поэтому некоторые наши сервисы могут временно работать в ограниченном режиме», — отмечается в сообщении пресс-службы, его приводит агентство ТАСС. Центр Информбезопасности Украины не исключил, что за DDOS-атакой могла стоять Россия.